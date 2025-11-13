Agencias

Miguel Ángel Corona deja de ser director deportivo del Valencia CF

El Valencia CF ha anunciado "la finalización" del contrato que mantenía con Miguel Ángel Corona, dejando éste de ser el director deportivo de la entidad 'che' y zanjando una etapa de casi seis años ocupando diferentes cargos dentro de su cúpula directiva.

"El Valencia CF anuncia la finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona. El club quiere agradecerle su compromiso durante los últimos cinco años y le desea éxito en el futuro", informó este jueves la entidad 'che' con una breve nota de prensa en su página web.

Corona llegó al Valencia en enero de 2020 como jefe de su 'scouting' y de la mano de César Sánchez, nombrado entonces director del área de Fútbol. Sin embargo, Sánchez se marchó tras solo cinco meses en ese cargo y sin haber sentido el respaldo por el dueño Peter Lim, lo cual hizo que Corona fuese subiendo escalones en el organigrama del club.

