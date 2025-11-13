Irán pide a la ONU que haga rendir cuentas a Israel y EEUU por la ofensiva militar de junio

El Gobierno de Irán ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga rendir cuentas a Israel y Estados Unidos por la ofensiva lanzada en junio contra el país centroasiático, que dejó más de un millar de muertos durante los doce días de conflicto e incluyó ataques contra varias instalaciones nucleares iraníes.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha enviado una carta al organismo y al secretario general de la ONU, António Guterres, recordando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó recientemente que "Israel atacó (a Irán) primero" y que "el ataque fue muy, muy poderoso". "Estuve a cargo en gran medida", agregó, lo que, según Teherán, es una "prueba clara" del papel de Washington en la ofensiva israelí.

"Según el Derecho Internacional, esto constituye una prueba clara de la dirección y control de Estados Unidos sobre los citados actos ilegales", ha explicado en la misiva, antes de resaltar que "el acto de agresión del régimen israelí y Estados Unidos fue llevada a cabo contra la soberanía y la integridad territorial de Irán, en violación flagrante del artículo 2(4) de la Carta de la ONU".

Así, ha sostenido que la ofensiva "incluyó ataques contra civiles e instalaciones civiles, en claro desprecio a los principios del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario, lo que provocó el martirio de más de 1.100 personas inocentes y heridas a muchos más", al tiempo que ha reseñado que entre los lugares atacados figuran "instalaciones nucleares pacíficas bajo salvaguardas del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)".

"Por todo lo anterior, Estados Unidos tiene la obligación de pagar reparaciones totales por los daños causados por las citadas violaciones contra Irán y sus ciudadanos, incluidos cualquier daño, material y moral. Esto incluye una obligación de restituir y compensar los daños causados, según establece el Derecho Internacional", ha argüido Araqchi, según el texto, publicado por la Embajada de Irán en España en su cuenta en la red social X.

En esta línea, ha puntualizado que las palabras de Trump acarrean además "responsabilidades penales", tanto por su parte como por la de otros altos cargos de Estados Unidos implicados en "graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", por lo que ha insistido en que Irán se reserva el derecho a actuar "a través de todos los medios legales disponibles" para que haya una rendición de cuentas.

"Irán espera solemnemente que el secretario general de la ONU y el Consejo de Seguridad adopten las medidas apropiadas, en línea con su responsabilidad para mantener la paz y la seguridad internacional, con vistas a garantizar una rendición de cuentas por parte de Estados Unidos y el régimen israelí por estas graves violaciones y llevar a los responsables de estos crímenes ante la Justicia", ha remachado el jefe de la diplomacia iraní.

La ofensiva israelí, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, fue lanzada en medio de los contactos entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, esfuerzos que han quedado suspendidos a raíz del conflicto, en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.