Google permitirá a los desarrolladores y usuarios experimentados instalar apps no verificadas asumiendo el riesgo

Google permitirá a los desarrolladores experimentados instalar aplicaciones de Android que no han sido verificadas, una excepción a la nueva política que exigirá a partir del próximo año que todas las aplicaciones, incluidas las que se distribuyan fuera de Play Store, estén verificadas.

A partir de marzo de 2026, todos los desarrolladores que creen aplicaciones para Android deberán verificar su identidad, una medida que ya se aplica a quienes publican en Play Store desde 2023 y que se extenderá fuera de ella.

Esta verificación se plantea como una capa adicional de seguridad para el ecosistema Android con la que Google pretende disuadir a los actores maliciosos, ya que les obliga a usar una identidad real para distribuir 'malware'.

Sin embargo, hay una parte de la comunidad de desarrolladores que ve en esta protección un freno a su trabajo. Por un lado, los estudiantes y aficionados que crean aplicaciones por 'hobby' o para aprender, y que normalmente las dirigen a un grupo pequeño de personas, como familiares o amigos.

Para ello, Google está preparando un nuevo tipo de cuenta de desarrollador que les permitirá "distribuir sus creaciones a un número limitado de dispositivos sin tener que cumplir con todos los requisitos de verificación", como informa en un comunicado compartido en el blog de desarrolladores de Android.

Por otro lado, están los desarrolladores y usuarios experimentados, que "tienen una mayor tolerancia al riesgo y desean la posibilidad de descargar aplicaciones no verificadas". Para este grupo, Google está trabajando en una función que incluirá "advertencias claras" sobre los riesgos a los que se enfrentan.

