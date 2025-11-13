Agencias

El Supremo de China rechaza el recurso de un periodista condenado a siete años de prisión por espionaje

Guardar

El Tribunal Supremo de China ha rechazado este jueves un recurso presentado por el periodista Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y que ha asegurado que esta decisión responde únicamente a actos de "persecución" en su contra.

El periodista, que fue detenido en febrero de 2022 en Pekín cuando se encontraba reunido con un diplomático japonés, era un influyente periodista y trabajaba para el periódico 'Guangming Daily'. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2024.

Su familia, que ha confirmado el veredicto, ha indicado que responde a "cuestiones ideológicas" y ha asegurado que "no existen pruebas que respalden los cargos de espionaje" imputados, según informaciones recogidas por el diario 'Ming Pao'.

Tanto el periodista como su familia han reiterado su inocencia y han afirmado que los diplomáticos japoneses con los que se había reunido no estaban implicados en ninguna actividad de espionaje.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Auroras boreales iluminan los cielos por la tormenta solar: así se ven de verdad y por qué tu móvil las capta distintas

Infobae

Modi dice que los "conspiradores" detrás de la explosión en Nueva Delhi "no quedarán impunes"

Las autoridades indias decretaron alerta máxima tras la explosión cerca del Fuerte Rojo, episodio que provocó víctimas y heridos, mientras Narendra Modi prometió que los responsables serán identificados y enfrentarán consecuencias judiciales, según su declaración oficial

Modi dice que los "conspiradores"

España felicita a Irak por el "buen desarrollo" de las elecciones y espera la "pronta" formación del Gobierno

España felicita a Irak por

Von der Leyen defiende que préstamo con activos rusos congelados es "la manera más eficaz" de apoyar a Ucrania

Von der Leyen defiende que

SoftBank dobla el beneficio en su segundo trimestre fiscal impulsado por su inversión en OpenAI

El grupo inversor japonés registra fuerte subida en sus utilidades tras lograr cuantiosas ganancias por valorización de activos tecnológicos, además de desprenderse de su participación en Nvidia y aprobar una división de acciones buscando ampliar la base de tenedores

SoftBank dobla el beneficio en