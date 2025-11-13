Agencias

El enviado de EEUU a Siria aboga por "redefinir" las relaciones del país con Turquía e Israel

El enviado especial estadounidense en Siria, Tom Barrack, ha manifestado este jueves la necesidad de "redefinir" las relaciones del país de Oriente Próximo con Turquía e Israel como "siguiente paso" para allanar el camino hacia la paz en la región.

El también embajador de Estados Unidos en Turquía ha destacado la importante reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, con los ministros de Exteriores turco y sirio, Hakan Fidan y Asaad al Shaibani, respectivamente, durante la cual "se ha establecido el marco" para sentar las bases de las relaciones entre las partes de cara al futuro.

Así, ha reiterado la importancia de "integrar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las estructuras económica, militar y cívica de Siria, y redefinir las relaciones de este país con Turquía e Israel".

En este sentido, ha pedido al Congreso de Estados Unidos retirar de forma definitiva las sanciones impuestas contra Siria, que "ahora ayudará activamente a desmantelar a grupos como Estado Islámico, la Guardia Revolucionaria iraní, Hamás, Hezbolá y otras redes terroristas". "Siria se erigirá como socio comprometido con el esfuerzo global para lograr la paz", ha añadido, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Instamos al Congreso a dar este paso histórico. Hemos avanzado mucho, pero ahora necesitamos un último y firme impulso para fortalecer al nuevo Gobierno sirio, reactivar su economía y permitir que el pueblo sirio y sus vecinos regionales no solo sobrevivan, sino que prosperen", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado la importancia del "incansable papel de Turquía, que merece un reconocimiento especial y es testimonio de la diplomacia discreta y firme, que permite construir puentes donde antes había muros".

"El camino no será fácil. La integración es un proceso, no un evento, y la visión de un solo hombre es ahora es compartida por muchos y puede convertirse en realidad", ha aventurado, antes de pedir una "verdadera oportunidad para Siria".

