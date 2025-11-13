Al menos dos muertos por la borrasca 'Claudia' en Portugal

Las inundaciones y los derrumbes han llevado a situaciones de peligro que exigieron la intervención de los equipos de emergencia en distintos puntos de Portugal, según el balance ofrecido por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC). De acuerdo con la información recogida por la agencia de noticias Lusa, la borrasca 'Claudia' ha provocado al menos dos fallecidos y una persona herida, así como daños materiales significativos en la región de Lisboa y el sur del país, conforme a lo reportado por diversos medios locales.

Según detalló la ANEPC, el fenómeno meteorológico se ha hecho sentir con especial gravedad en la ciudad de Seixal, región de Lisboa, donde dos personas perdieron la vida tras inundarse su vivienda. La persona herida, una tercera víctima, resultó afectada por la caída de un árbol en el distrito de Berja, en el sur de Portugal. Estas situaciones ocurrieron en el contexto de las intensas lluvias y vientos asociados al paso de la borrasca, afirmó Mário Silvestre, director de la ANEPC.

El medio Lusa, citando declaraciones de Silvestre, informó que la magnitud de los incidentes incrementó la actividad de los servicios de emergencia, que realizaron numerosos rescates y atendieron diversas situaciones de riesgo en la vía pública. Se presentaron derrumbes, caída de árboles y complicaciones en la circulación vial, lo que llevó a desplegar operativos de asistencia en varias zonas afectadas.

La borrasca también provocó oleaje elevado y la acumulación rápida de agua en ciertas áreas. El Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) respondió a estas circunstancias emitiendo una alerta roja por condiciones meteorológicas extremas en los distritos de Santarém, Setúbal y Faro, en el centro y sur de Portugal. En tanto, el resto del territorio continental portugués y el archipiélago de Madeira permanecen bajo alerta amarilla, mientras las autoridades continúan observando la evolución de la situación meteorológica.

Tras el impacto de la borrasca, la ANEPC comunicó que los servicios de protección civil mantienen activadas sus células de emergencia para supervisar de forma continua el desarrollo de los episodios meteorológicos y coordinar la respuesta ante posibles nuevos incidentes. Las recomendaciones para la población incluyen evitar desplazamientos innecesarios y prestar atención a las instrucciones de las autoridades locales, señalaron fuentes de la ANEPC según consignó Lusa.

El balance ofrecido por las autoridades hasta el momento subraya la gravedad de los efectos ocasionados por 'Claudia', que se suma a otros fenómenos extremos recientes observados en la península ibérica. La persistencia de las lluvias y la fuerza del viento han obligado a las autoridades a extender las alertas y a mantener un dispositivo reforzado en las regiones más expuestas a riesgos tanto para la seguridad de las personas como para las infraestructuras.

Las previsiones del IPMA advierten sobre la posibilidad de que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas durante las próximas jornadas. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reiteran la importancia de adoptar precauciones adicionales mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia en los sectores más golpeados por la borrasca.