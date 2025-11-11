Agencias

Tous celebra el 40 aniversario de su oso con tiendas efímeras en Barcelona, México y Nueva York

Tous ha inaugurado tres tiendas efímeras en Barcelona, Ciudad de México y Nueva York en el marco de la celebración de su 40 aniversario del oso que simboliza la firma, informa la joyería de lujo asequible en un comunicado este martes.

Estas pop up stores, "concebidas como espacios únicos y experienciales, invitan a descubrir la esencia del icono a través de un recorrido sensorial e inmersivo".

Durante un tiempo limitado, las tiendas de Rambla Catalunya 66 (Barcelona), El Palacio de Hierro Polanco (Ciudad de México) y Rockefeller Center (Nueva York) se convertirán en tiendas Oso, en referencia a la oferta de colecciones en las que se han utilizado la cuarenta técnicas y materiales innovadores.

"Un concepto que celebra la creatividad e innovación que han definido estas cuatro décadas de historia", informan desde la compañía.

DOUBLE BEAR

La tienda de Barcelona ha sido la primera en abrir sus puertas, el pasado sábado, presidida por un oso de gran tamaño inspirado en el Double Bear, un diseño bold y mate por un lado, que refleja imágenes difusas y distorsionadas, y una superficie espejo en la otra cara, que devuelve un reflejo nítido.

La iniciativa incluye una programación regular de DJ Sessions, que da visibilidad a artistas emergentes y "refuerza el vínculo de Tous con la cultura contemporánea", así como servicios exclusivos como infinity bracelets.

EuropaPress

