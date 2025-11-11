Agencias

ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la Monarquía

Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) no asistirán el próximo 21 de noviembre al acto que acogerá el Congreso con motivo del quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía y que presidirán los Reyes.

En concreto, el Congreso ha organizado un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja y que será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

En la ceremonia, a la que acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, participarán Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centeo de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Este mismo martes, Sumar ya avanzó que sus dos representantes en la Mesa del Congreso, la vicepresidenta Esther Gil y el secretario primero Gerardo Pisarello, no acudirán a este acto conmemorativo poniendo de relieve sus convicciones republicanas. Está por ver si el grupo confederal envía alguna otra representación.

QUE SE SOMETAN A LAS URNAS, DICE ERC

Y a ese plante se unirán también los socios de izquierda del Gobierno (ERC, Bildu, Podemos y el BNG), así como Junts, quien la semana pasada confirmó la ruptura del pacto de investidura con el que los de Carlos Puigdemont auparon a Pedro Sánchez a la Presidencia, según confirmaron a Europa Press fuentes de estos partidos.

Esquerra nunca ha participado de ninguno de los actos en los que estuviera presente el Jefe del Estado y en esta ocasión no iba a ser diferente. Los republicanos catalanes justifican su ausencia alegando que si la Monarquía es "tan demócrata" y "tanto ha contribuido" a la democracia, "que se someta a las urnas".

Tampoco Podemos, Bildu y Junts suelen acudir a ningún acto relacionado con Zarzuela, al igual que el BNG, cuyo único diputado, Néstor Rego, sostiene que no va a celebrar el 50 aniversario de cuando se instauró una Monarquía "puesta a dedo por el dictador Franco".

EuropaPress

