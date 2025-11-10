Agencias

La SD Huesca destituye a Sergi Guilló como técnico en busca de "impulsar una reacción"

La Sociedad Deportiva Huesca anunció este lunes la destitución como técnico de Sergi Guilló "con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva" del conjunto oscense, situado en los puestos bajos de LaLiga Hypermotion y en una mala dinámica de resultados.

Guilló, que firmó el pasado verano por una temporada con el equipo altoaragonés, se convierte en el sexto entrenador de la Segunda División en caer y después de que el Huesca marcha decimoctavo clasificado, a un punto del descenso tras cinco partidos sin ganar, el último con empate a dos en El Alcoraz este pasado sábado ante el FC Andorra.

"Desde la entidad queremos agradecer a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico su trabajo, profesionalidad y compromiso durante estos meses, y desearles mucha suerte en el futuro", sentenció el conjunto oscense en su comunicado.

