AMP. Fritz se confirma como alternativa a Alcaraz y Sinner empieza firme su defensa en las Finales de la ATP

El tenista estadounidense Taylor Fritz se impuso en su debut en las Finales de la ATP de Turín, que se disputan en pista dura 'indoor', al italiano Lorenzo Musetti en dos sets (6-3, 6-4) para confirmarse como el principal rival de grupo del español Carlos Alcaraz, mientras que el italiano Jannik Sinner comenzó la defensa del título y del número uno con triunfo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (7-5, 6-1).

Taylor Fritz, cabeza de serie número 5 del torneo, ha confirmado su candidatura al liderato del Grupo Jimmy Conors de las ATP Finals. El estadounidense se deshizo en dos cómodos sets del italiano Lorenzo Musetti, que debutaba en unas Finales tras la renuncia de Novak Djokovic. Un triunfo que le permite igualar en los más alto del grupo con Carlos Alcaraz, con el que se verá las caras este martes con el pase a las semifinales como premio para el ganador.

Fritz estuvo brillante con su servicio en un encuentro en el que no cedió ningún saque, con el que ganó casi el 80 por ciento de los puntos y pese a tener que hacer frente a cuatro pelotas de 'break', todas ellas en el arranque de partido. Desde ese juego, el italiano, que contó con el apoyo del público local, sólo pudo sumar seis puntos al resto. Además, el americano logró hasta 13 'aces' por ninguna doble falta.

Todo ello en un partido que arrancó con Fritz sufriendo para mantener su segundo turno de saque, en el que levantó cuatro bolas de rotura. Un juego que le dio confianza para, en el siguiente, conseguir quebrar por primera vez en el partido el saque de Musetti. Ahí, abriría una brecha en el marcador que le sería suficiente para, gracias a su mejora en el saque, cerrar el primer parcial a su favor por 6-3.

Un escenario parecido al que se desarrollaría en el segundo parcial. De nuevo, en el segundo turno de saque de Musetti, el estadounidense lograría el único 'break' del set. Y es que, pese a que el nivel de tenis del italiano aumentó conforme avanzaba la manga, su altísimo nivel con el servicio --78% de primeros--, le permitirían cerrar el set y el partido por 6-4 tras una hora y 43 minutos.

SINNER, 27 VICTORIAS SEGUIDAS EN 'INDOOR'

En el segundo partido de la jornada, del Grupo Bjorn Borg, el favorito Jannik Sinner se mantuvo sólido para derrotar en dos mangas (7-5, 6-1) al canadiense Felix Auger-Aliassime, que aguantó hasta que el físico le empezó a fallar.

El de San Candido comenzó la defensa del título mostrándose una vez más su seguridad en pista cubierta, donde ya alargó a 27 su racha de victorias consecutivas. En la reedición de la última final del Masters 1000 de París, el número uno del mundo supo controlar al norteamericano apoyado en su fortaleza con el saque, con el que no sólo no ofreció ningún resquicio sino que únicamente perdió diez puntos.

Auger-Aliassime trató de replicar esta fortaleza con su servicio en un duelo de mucha intensidad desde el inicio, pero a partir del ecuador del primer set comenzó a tener dificultades con el resto de Sinner. Así, tuvo que salvar dos bolas de rotura en el sexto juego y una de set en el décimo, para ceder finalmente cuando intentaba alcanzar la 'muerte súbita' y ya evidenciaba estar 'tocado'.

El italiano, que solo había perdido tres puntos con el segundo saque y ninguno con el primero en este parcial, se terminó de asentar en la pista y con su rival con molestias en su pierna izquierda, apenas encontró resistencia en un segundo set que dominó a placer.