(Previa) Alcaraz busca coronarse 'Maestro' en un 2025 para el recuerdo

El tenista español Carlos Alcaraz arranca este domingo las Finales ATP, cita que reúne en Turín y bajo techo a los ocho mejores de la temporada, en busca de ser 'Maestro' por primera vez y recuperar el número uno al final del mejor año de su carrera.

La Copa de Maestros, que vuelve por quinta edición al Inalpi Arena de la ciudad italiana, tiene a Alcaraz como favorito junto al vigente campeón, número uno e ídolo local Jannik Sinner. El español comparte el Grupo Jimmy Connors con el serbio Novak Djokovic, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Miñaur.

Pase lo que pase, el 2025 de Alcaraz es ya la mejor temporada de su carrera. Un curso en el que el murciano ha levantado dos Grand Slam --Roland Garros y US Open--, tres Masters 1000 --Montecarlo, Roma y Cincinnati-- y otros tres ATP 500 --Róterdam, Queen's y Tokio, resultados que le valieron para ser el indiscutible líder del año en el Circuito y recuperar el número uno.

Sin embargo, el tramo final de campaña se le viene atragantando a un Alcaraz que, pese a recuperar el físico con su baja en Shanghái, perdió en su debut en el Masters 1000 de París. Una derrota que siembra ciertas dudas también sobre el rendimiento del murciano en pista cubierta, pese a su título en Róterdam, pero que alimenta también la ambición de un Alcaraz nacido para superarse.

El del Palmar siente el desafío de ser 'Maestro', algo que en el tenis masculino español solo lograron con Manuel Orantes y Àlex Corretja, y que fue la gran espina de su ídolo Rafa Nadal. Para empezar, el murciano confía en repetir las semifinales de 2023 y, a ser posible ganar los tres partidos para recuperar el número uno.

Tres triunfos es lo que necesita el español para garantizar la cima y su camino empezará contra De Miñaur, tercera vez que se midan en 2025 después de la final de Róterdam y los cuartos del Conde de Godó, victorias para el español y un 4-0 en total. El billete a 'semis' lo buscará como favorito también Djokovic, aunque el serbio llegará al límite de fuerzas tras ganar el título de Atenas.

Por el otro lado en Turín, la derrota del italiano Lorenzo Musetti en la final griega dio el último billete sobre la bocina al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien completa el Grupo Bjorn Borg junto al dos veces ganador del torneo, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y Sinner.

El italiano defiende título y número uno, aunque van de la mano, porque aunque Alcaraz no ganase ningún partido, Sinner tiene que ser campeón para ser el mejor del mundo como el año pasado. La rivalidad que domina el tenis, campeones del 'Grand Slam' las últimas dos campañas, puede regalar un broche de altura para la temporada.