Condenada en Reino Unido por acoso la joven polaca que afirmaba ser Madeleine McCann

La joven polaca Julia Wandelt, que afirmaba ser la desaparecida Madeleine McCann, ha sido condenada a seis meses de prisión en Reino Unido por acosar a los padres de la menor, que se encuentra en paradero desconocido desde el año 2007, cuando desapareció en Portugal.

Wandelt, de 24 años, ha sido condenada por acosar a los progenitores de McCann entre los años 2022 y 2025 con reiterados mensajes y llamadas telefónicas en lo que los jueces han considerado una clara "campaña de acoso" contra Kate y Gerry McCann.

No obstante, la joven, natural de Polonia, ya ha cumplido con la condena establecida dado que lleva bajo custodia desde el pasado mes de febrero, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BBC.

La acusada ha defendido en todo momento que su objetivo no era acosar a los McCann sino "saber realmente cuál era su identidad". Una segunda persona, Karen Spragg, también imputada en el mismo caso, ha sido absuelta.

La desaparición de Madeleine McCann tuvo lugar en mayo de 2007, cuando la menor pasaba unas vacaciones junto a su familia en el Algarve.

