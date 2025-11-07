Siemens estudia repartir acciones de su división de salud Healthineers a modo de dividendo en especie

La multinacional alemana Siemens estudia repartir entre sus propios accionistas un "importante paquete" de títulos de su unidad de salud, Siemens Healthineers, a modo de dividendo en especie, según ha informado 'Bloomberg'.

Siemens controla algo más del 71% del capital social del fabricante de equipos médicos, pero se ha estado preparando recientemente para reducir esta posición por debajo del 40%. Las fuentes conocedoras del asunto apuntan a que el anuncio definitivo podría realizarse la semana que viene.

La compañía se ha puesto en contacto con las autoridades para asegurarse de que el reparto del dividendo no derive en unas obligaciones fiscales gravosas para los accionistas una vez se ejecute el 'spin-off' directo.

Siemens celebrará un encuentro con inversores el 13 de noviembre donde informará sobre su estrategia empresarial. Según algunas de las fuentes, Siemens podría conservar una participación minoritaria en Healthineers para venderla más adelante y financiar otras operaciones. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión en firme y se están estudiando todas las opciones.