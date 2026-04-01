Israel reivindica nuevos ataques contra altos mandos y comandos de Hezbolá en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado este martes diversos ataques contra altos mandos del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la zona de Beirut, así como otro en el que han "eliminado" a los integrantes de una célula del mismo, después de que este, según han asegurado, lanzara un dron contra sus uniformados, resultando heridos tres de ellos en el sur del país.

"Las FDI han atacado recientemente a un alto mando de la organización terrorista Hezbolá y a otro alto mando terrorista, en dos ataques distintos llevados a cabo en la zona de Beirut", ha informado la portavocía del Ejército israelí a través de Telegram.

Por otra parte, el cuerpo de seguridad israelí ha señalado que durante una operación terrestre llevada a cabo por combatientes del equipo de la 226ª Brigada de Combate, "tres combatientes han resultado heridos de gravedad tras el impacto de un dron lanzado contra la fuerza" por parte de los integrantes de una "célula terrorista" que, ha espetado, ha sido "eliminada".

Tras precisar que los combatientes heridos han sido evacuados a un hospital para recibir atención sanitaria, las FDI han aseverado que "continuarán actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbolá", la cual, han insistido, "ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní", garantizando que no permitirá que se cause daño a los ciudadanos israelíes.

En esa línea, las fuerzas israelíes han informado en la noche de este martes haber atacado plataformas de lanzamiento desde las que se han disparado cohetes contra Israel, precisando que "siguen localizando y atacando" otras similares.

Actualmente, Israel ha emprendido una invasión en el sur de Líbano, reclamando una supuesta zona de seguridad hasta el río Litani, frontera natural que separa el sur de Líbano del resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial por parte de Israel.

En el marco de esta ofensiva han muerto ya más de 1.250 personas en Líbano, con 3.750 heridas y más de un millón de desplazados. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá.