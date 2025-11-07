Abascal dice que PP juega "una lotería arriesgada" con el relevo de Mazón y Feijóo pide centrarse en la reconstrucción

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el Partido Popular ha jugado a una "lotería muy arriesgada" con el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, a la vez que desconoce si aceptarán las condiciones de su formación de cara a la negociación, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que "lo más importantes" es "proseguir" con la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.

Ambos dirigentes políticos han hecho estas declaraciones a medios a su llegada a la fiesta de 'Okdiario', donde han coincidido tras la llamada de Feijóo al presidente de Vox para preparar el relevo de Mazón, una tarea en la que también señalaron que la prioridad es la "necesidad de dar estabilidad" a la comunidad autónoma.

Preguntado por si habrá elecciones en la Comunidad Valenciana, Abascal ha reconocido que no hace apuestas con el PP, porque "jugaron una lotería muy arriesgada". "Es casi jugar a la ruleta rusa porque el Partido Popular dice una cosa en un sitio, otra cosa distinta en otro y nadie sabe si van a aceptar los mismos planteamientos en un lugar que en otro. Es un misterio, pero lo veremos", ha asegurado.

El propio Abascal ya advirtió al PP en una entrevista que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón y aseguró que no temen a una convocatoria electoral. Vox también adelantó que, entre las medidas que plantearán, será el rechazo al Pacto Verde Europeo o el freno a las políticas de la migración masiva.

El líder de Vox también ha adelantado que la próxima semana se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional para hablar de la situación política en la Comunidad Valenciana o de las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre, donde el partido todavía no ha confirmado el candidato.

SEGUIR EN LA RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, Feijóo se ha pronunciado también sobre la situación política en la Comunidad Valenciana, recordando que "lo más importante es proseguir con la reconstrucción de Valencia".

"Este es nuestro objetivo y creo que además los valencianos, después de lo que han sufrido, es lo que se merecen", ha reiterado, para insistir en que "lo importante es el pueblo de Valencia".

Este mismo lunes, Feijóo ya reclamó expresamente a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.