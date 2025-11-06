realme UI 7.0 llega con diseño renovado Light Glass y resumirá las notificaciones con AI Notify Brief

realme ha presentado su nueva actualización de sistema operativo realme UI 7.0, que se renueva con un diseño con aspecto Light Glass e incorpora nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) basada en Android 16, como el nuevo resumen diario de notificaciones AI Notify Brief o el encuadre fotográfico automático AI Framing Master.

La compañía ha trasladado su intención de ofrecer una experiencia de usuario que suponga "un gran salto" en inteligencia, personalización y fluidez para el 'smartphone', haciendo que cada interacción sea "más inteligente, rápida y conectada que nunca".

En este sentido, el nuevo sistema operativo realme UI 7.0 cambia su apariencia tras introducir el diseño Light Glass, que ofrece un aspecto de aplicaciones e interacciones inspirado en las texturas del vidrio, con la transparencia y profundidad característica de este material.

Este diseño Light Glass introduce los nuevos iconos Ice Cube (cubito de hielo), que se traduce en símbolos cristalinos y realistas con sensación de profundidad. Igualmente, el nuevo Centro de control Misty Glass, ofrece un fondo difuminado para asegurar un acabado translúcido en el que se visualicen con claridad todas las notificaciones y opciones.

Siguiendo esta línea, el 'Breathing Dock' optimiza la estructura y legibilidad del diseño, todo ello, de cara a crear una experiencia "inmersiva y elegante" con un aspecto "premium" a la par que intuitivo, como ha explicado Como ha explicado la firma en un comunicado.

Continuando con la experiencia de interfaz, realme ha subrayado cómo UI 7.0 potencia aún más la personalización, de la mano de soluciones como Flux Theme 2.0, que introduce temas de texto ampliados, Always-On Display panorámico y compatibilidad con Live Photos y fondos de pantalla en vídeo. Asimismo, también se ofrece un efecto de profundidad de campo dinamizado con IA, que permite enfocar el sujeto principal de forma autónoma.

Igualmente, incluye otras personalizaciones como las animaciones de huella dactilar, los iconos interactivos Flux Desktop que son recoloreables y los nuevos 'widgets' y estilos de pantalla de bloqueo.

NUEVAS FUNCIONES DE IA

Por otra parte, realme UI 7.0 también agrega nuevas capacidades de IA que actúan como "un asistente discreto que simplifica tareas diarias y potencia la creatividad".

Es el caso de la nueva función AI Notify Brief, que resume las notificaciones no urgentes y las convierte en informes personalizados que se comparten por la mañana y por la noche con los usuarios. Estos informes recogen datos clave de notificaciones, actualizaciones de agenda y recordatorios de eventos, de cara a mantener al día a los usuarios con la información que necesitan.

Pensada para la creatividad, esta actualización también agrega la herramienta AI Framing Master, que proporciona orientación inteligente de composición a la hora de tomar fotografías. Concretamente, es capaz de encontrar el mejor encuadre automáticamente y, además, explica "los principios de composición subyacentes" a los usuarios. Como resultado, permite capturar "imágenes de nivel profesional sin esfuerzo".

Por otra parte, la función iPhone y Apple Watch Connect permite conectar estos ecosistemas con realme UI 7.0. Con ello, los usuarios podrán visualizar llamadas y mensajes directamente en los dispositivos realme, además de sincronizar los datos de salud del Apple Watch.

En cuanto a experiencias de juego, la nueva función AI Gaming Coach puede aprender de los patrones de juego del usuario para ofrecer optimización en tiempo real y mejorar su experiencia. Es decir, ofrece consejos personalizados de juegos y garantiza "una experiencia más fluida e inmersiva".

RENDIMIENTO OPTIMIZADO CON REALME UI 7.0

Además de todo ello, realme también ha trasladado que el nuevo sistema operativo incluye optimizaciones "profundas" que mejoran la velocidad y estabilidad del rendimiento del 'smartphone'.

Una de estas optimizaciones es la nueva barra lateral multitarea, a través de la que los usuarios pueden acceder más rápidamente a sus herramientas y aplicaciones escogidas, sin interrumpir el proceso de otras tareas.

Igualmente, realme asegura que el motor Flux Engine aumenta la capacidad de respuesta general en un 15 por ciento, así como el rendimiento diario en un 22 por ciento y la fluidez de desplazamiento de las aplicaciones en un 29 por ciento.

Todo ello se completa con "animaciones fluidas y transiciones naturales", para que cada movimiento sea más orgánico y asegure una experiencia "clara y consistente".

Así, realme UI 7.0 llegará con el nuevo 'smartphone' realme GT 8 Pro y, posteriormente, se integrará en otros dispositivos anteriores de la compañía, como la generación anterior realme GT 7 Pro.