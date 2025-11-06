Agencias

Gemini Deep Research ya puede conectarse con Gmail, Drive y Chat para generar informes en base a sus datos

Google ha actualizado Gemini Deep Research con la capacidad de integrarse en Gmail, Drive y Chat de cara a acceder a los datos e información de estos servicios y utilizarlos como fuente para generar los informes detallados.

Deep Research es una herramienta que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) de Gemini para realizar análisis en profundidad y ofrecer a los usuarios un resumen de sus consultas de información, lo que agiliza la creación de informes detallados, asumiendo las tareas más complejas de una investigación.

De esta forma, agiliza las investigaciones 'online' haciendo "el trabajo duro" de la búsqueda y exploración a través de sitios web bajo la supervisión del usuario y, ahora, también podrá acceder a servicios de Google, como es el caso de Gmail y Drive, para utilizarlos como fuentes de los informes.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha explicado que, con esta nueva integración de Gemini Deep Research, los usuarios podrán crear informes "aún más completos" incorporando información personal o más detallada desde sus correos electrónicos, sus documentos, presentaciones, hojas de cálculo y PDF de Drive e, incluso, desde sus conversaciones de Google Chat.

De esta manera, la información almacenada en los servicios de Google se utilizará para generar informes junto con diversas fuentes de la web y, como resultado, Deep Research ofrecerá informes más detallados y ajustados a las necesidades de los usuarios.

Como ha ejemplificado Google, los usuarios podrán iniciar un análisis de mercado para un nuevo producto haciendo que Deep Research analice los documentos iniciales de lluvia de ideas del equipo guardados en Drive, junto a los hilos de correo electrónico relacionados.

Para ello, una vez se inicie una tarea de Deep Research a través de Gemini, los usuarios deberán elegir a qué servicios desean que la herramienta pueda acceder, incluyendo la búsqueda de Google, Gmail, Drive o Chat, para proporcionar contexto a su investigación.

Esta novedad de Gemini Deep Research ya está disponible en la versión de Gemini para ordenador, sin embargo, se lanzará para Gemini en dispositivos móviles en los próximos días.

