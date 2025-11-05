Unilever espera completar la escisión del negocio de helados el próximo 6 de diciembre

El gigante europeo de productos de consumo Unilever prevé completar la escisión de The Magnum Ice Cream Company (TMICC) el próximo 6 de diciembre, así como el inicio de la negociación de las acciones de la compañía que agrupa su negocio de helados el próximo 8 de diciembre en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York.

El pasado 21 de octubre, la multinacional europea tuvo que retrasar el calendario previsto para la escisión de The Magnum Ice Cream Company, que contemplaba culminar la escisión y salida a Bolsa a mediados de noviembre, como consecuencia del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos.

El propietario de marcas como 'Dove', 'Frigo' o 'Hellmann's' conservará una participación inferior al 20% durante un período de hasta cinco años en la nueva empresa, que opera de forma independiente desde el pasado 1 de julio en el marco del proceso para completar su escisión.

Esta nueva empresa cotizará de forma principal en la Bolsa de Ámsterdam, mientras que Londres y Nueva York acogerán cotizaciones secundarias. Asimismo, estará dirigida por Peter ter Kulve como consejero delegado y Abhijit Bhattacharya como director financiero.