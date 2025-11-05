PlayStation Portal ya admite oficialmente el juego en la nube

PlayStation Portal, el dispositivo de PlayStation diseñado para el juego en remoto, ya admite oficialmente el juego en la nube, una función que no necesita que esté conectado a una videoconsola para jugar.

Sony inició las pruebas del juego en la nube el año pasado, una de las características más demandas por los usuarios de PS Portal, que en ese momento debían estar conectados mediante WiFi a una consola PS5 para seguir en remoto la partida.

Esta limitación se ha eliminado por completo este miércoles con la llegada oficial del juego en la nube, como ha informado Sony en su blog de noticias. Sin embargo, requiere una suscripción al plan PlayStation Plus Premium.

Los usuarios de Plus Premium (16,99 euros al mes) puede usar la nueva característica con una selección de juegos de su biblioteca. Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4 se encuentra entre los "miles de juegos de PS5" compatibles.

También estarán disponibles para el juego en la nube algunos títulos del catálogo de juegos de PlayStation Plus y del catálogo de clásicos, como Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea y The Last of Us Part II Remasterizado.

PS Portal llegó al mercado en 2023, como un dispositivo inalámbrico que aúna un mando DualSense y una pantalla LCD de alta definición y da acceso a los juegos instalados en PS5. Este dispositivo reproduce la experiencia háptica y los gatillos adaptativos que ofrece el mando DualSense y permite jugar en una pantalla de 8 pulgadas con resolución 1080p a 60hz y hasta 60 fotogramas por segundo.