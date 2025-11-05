Paula Fernández-Ochoa presenta 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar la marca personal

La consultora y conferenciante Paula Fernández-Ochoa presenta su libro 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar tu marca personal desde la autenticidad hacia el legado escrito desde la experiencia acumulada de esta abogada y economista madrileña de más de un cuarto de siglo asesorando a líderes y directivos de grandes empresas y emprendedores.

Para la autora, responsable del área Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), actualmente se vive en una era de "transformación sin precedentes", donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la competitividad se ha convertido en la norma.

"En medio de este entorno incierto, surge una verdad esencial: las marcas -y las personas- necesitan volver a lo humano", apunta Fernández-Ochoa, sobrina de la esquiadora Blanca Fernández-Ochoa, bronce en eslalon en los Juegos de Alvertville en 1992, e hija de Paco Fernández-Ochoa, oro en los Juegos Olímpicos de invierno de Sapporo (Japón) en 1972.

En este contexto, la consultora, 'speaker' y referente en los sectores legal, deportivo y directivo, presenta su libro 'VivircorRiendo', un método de vida y de éxito de 10 pasos para gestionar la marca personal con "propósito", "estrategia" y "autenticidad".

En la obra, editada por Profit y de 282 páginas, Fernández-Ochoa propone un recorrido estratégico y vital hecho de conquistas, cicatrices, aprendizajes y alma, nacido de su legado olímpico y forjado en procesos de reinvención y resiliencia.

"Tu vida es tu marca. Cada decisión, cada relación, cada caída y cada logro van moldeando la huella que dejas en el mundo", afirma la autora en las páginas de un libro que combina conocimiento y método con herramientas prácticas, reflexiones inspiradoras, canciones, vivencias personales y testimonios de figuras influyentes como Jorge Valdano, Toni Segarra, Enrique Tomás o Edurne Pasabán.

Prologado por el humanista Xavier Marcet, en el libro el lector aprenderá a descubrir su propósito, surfear con su identidad digital, comunicar con impacto y liderar desde la autenticidad y el bienestar, motores "de una vida plena y de alto rendimiento".

'VivircorRiendo' pretende ser un viaje de autodescubrimiento y estrategia que va más allá de la marca personal. Una guía valiente para quienes desean romper el piloto automático, vivir con autenticidad y dejar huella construyendo una vida y una marca con sentido y legado.

Fiel a su lema 'Que a reír no te gane nadie', Paula Fernádez-Ochoa une en esta obra el mundo empresarial con el humanismo y el alto rendimiento, con los valores del deporte, impregnando cada página de su optimismo como filosofía de vida.

Paula Fernández-Ochoa (Madrid, 1977) es consultora y conferenciante en entornos de alta competición, referente en los sectores legal, deporte y directivo. Atleta de fondo y alma inquieta, vive bajo el lema 'Que a reír no te gane nadie'.

Licenciada en Derecho y Económicas por ICADE con formación ejecutiva en IESE, ESADE y UPF, ha ejercido la abogacía en firmas como Garrigues y Mazars y ha sido directora de Desarrollo de Negocio en Legálitas y Roca Junyent.

Posteriormente, fundó la consultora MoreThanLaw+ y el proyecto VivircorRiendo, desde los que acompaña a profesionales y organizaciones en procesos de estrategia, marca personal y corporativa, liderazgo y motivación.

Conferenciante para entidades como Telefónica, CaixaBank, Comité Olímpico Español, FC Barcelona, LaLiga, Iberdrola o Cosentino y 'speaker' en TEDx Talks, también es docente en IESE, ESADE, EADA y UIC, así como mentora, escritora, podcaster y embajadora de marcas y causas solidarias.

Desempeña un destacado rol institucional en la RFEDI, COE, AFYDAD, Women in a Legal World, Legálitas LAB, Club Sport & Business de ESADE, Fundació Ajuda i Esperança y Fundación BePro, entre otras. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del deporte español y entre los consultores y docentes más prestigiosos del sector legal, entre otros méritos.

La hija de Paco Fernández-Ochoa ha culminado retos como el Marathon des Sables (250 kilómetrios en el Sáhara) o, entre otros, la Everest Trail Race (170 kilómetros en el Himalaya).