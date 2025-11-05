Los demócratas mantienen el control sobre el estado de Nueva Jersey al ganar las elecciones

La congresista demócrata Mikie Sherrill ha ganado las elecciones a la Gobernación de Nueva Jersey, derrotando al republicano Jack Ciattarelli por algo más de 12 puntos porcentuales, según los resultados difundidos con más del 90 por ciento del escrutinio.

Sherrill se ha impuesto a Ciattarelli al recibir el apoyo de más de 1,6 millones de electores, cerca de 380.000 votos más que su rival, que ha cosechado el 43,4 por ciento, y ha logrado mantener el control demócrata del estado, reemplazando al gobernador Phil Murphy, que ha alcanzado el máximo de dos mandatos estipulado por ley.

La representante de 53 años ha celebrado su victoria en su cuenta de la red social X donde ha asegurado a sus conciudadanos que "es el mayor honor de mi vida ganarme su confianza para convertirme en el 57º gobernador" de Nueva Jersey. "Prometo escuchar, liderar con valentía y nunca olvidar a quién sirvo", ha agregado.

Sherrill centró su campaña electoral en la oposición al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y su agenda, vinculando con frecuencia a Ciattarelli con el presidente republicano e insistiendo en las preocupaciones por el coste de la vida y los servicios públicos.