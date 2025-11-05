Agencias

La RFEF se reúne con la AFA para abordar distintos asuntos jurídicos y de disciplina deportiva

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se reunió este miércoles con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en las instalaciones federativas de Las Rozas (Madrid) para intercambiar conocimientos y abordar diferentes asuntos jurídicos y de disciplina deportiva, estrechando así los lazos de colaboración entre dos federaciones nacionales que organizan el Mundial 2030.

"Continuando en la senda de plena colaboración entre ambos organismos rectores, Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino han vuelto a mantener una reunión de trabajo durante la mañana del miércoles en Las Rozas. El encuentro se ha ceñido a aspectos técnicos sobre la organización, tramitación y gestión de expedientes en materias como la disciplina deportiva, en el desarrollo de competiciones y en el propio comité jurisdiccional de la RFEF", anunció la RFEF en un comunicado.

Por parte de la AFA, hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas viajaron su vicepresidente del Tribunal de Disciplina, Sergio Gustavo Fernández, y el gerente de los órganos jurisdiccionales, Javier Eduardo Vijande, que mantuvieron una reunión de trabajo con el director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, Jordi Aparisi, junto a Jorge Vaquero y Alfonso Álvarez-Cascos, miembros del mismo departamento federativo.

La RFEF y la AFA seguirán intercambiado conocimientos y estrechando "los lazos de colaboración" entre dos federaciones nacionales que organizarán, junto a las de Marruecos, Portugal, Uruguay y Paraguay, la Copa Mundial de la FIFA de 2030.

EuropaPress

