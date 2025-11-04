Tellado confía en un acuerdo con Vox porque a la Comunidad Valenciana "le conviene la estabilidad" y no ir a elecciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confiado este martes en llegar a un acuerdo con Vox sobre la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ya que, según ha dicho, a la Comunidad Valenciana "le conviene estabilidad" en vez de ir ahora a las urnas.

"Hay un gobierno que está gobernando, hay un gobierno estable, hay un gobierno que tiene presupuestos, y yo creo que lo que le conviene es la estabilidad y seguir gestionando esta crisis provocada por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Sobre la posibilidad de que el sustituto pueda ser el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Tellado ha señalado que "especular con nombres no tiene ningún sentido". Además, ha dicho que este tipo de conversaciones deben mantenerse "desde el más absoluto de los respetos y con cierta confidencialidad para que tampoco se retransmitan directo en los medios de comunicación debates que nada aportan a resolver esta cuestión".

Tras asegurar que el PP es "un partido de Estado" y de "gobierno", el 'número dos' del PP ha subrayado que "lo importante es que hay una mayoría que puede garantizar la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana". A su juicio, "por responsabilidad" PP y Vox deben encontrar "la forma" de que la legislatura finalice.

HACER UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD

En este sentido, Tellado ha insistido en que "tiene sentido continuar esta legislatura y encontrar quién sustituya a Carlos Mazón después de su dimisión anunciada" este lunes en el Palau de la Generalitat.

"Por lo tanto vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad, de seriedad para seguir siendo útiles a los valencianos", ha manifestado, para recalcar que se trata de "garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de la Comunidad Valenciana, que es lo verdaderamente importante".

