Nuevas manifestaciones en Michoacán (México) por el asesinato del alcalde de Uruapan

El estado mexicano de Michoacán ha vuelto a ser escenario de arduas protestas este lunes que, tanto en su capital, Morelia, como en otras localidades, han tenido las sedes gubernamentales como objetivo de las protestas por el asesinato a tiros del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado sábado.

Un grupo de manifestantes, la mayoría estudantes universitarios, se han movilizado en la tarde de este lunes en Morelia para exigir la salida del Gobierno de Michoacán del dirigente del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en una doble marcha que ha convergido en el Palacio de Gobierno, repitiendo los incidentes ocurridos el día anterior al retirar las vallas metálicas que protegían la sede estatal, a lo que han seguido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Con gritos como "Bedolla asesino" y también contra la presidenta, "Claudia (Sheinbaum), tú mataste a Carlos Manzo", según ha recogido el diario 'El Sol de Morelia', los manifestantes han hecho un llamamiento a detener la violencia y el crimen organizado.

Paralelamente, un grupo de ciudadanos del Ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución, en el mismo estado, ha irrumpido en el Palacio Municipal. Allí han provocado destrozos y fuegos, han pedido "justicia" por el asesinato del alcalde de Uruapan --a unos 100 kilómetros-- y han colocado en la fachada una lona con la frase "Fuera Fanny", en referencia a la alcaldesa de la localidad, Fanny Arreola Pichard, según ha recogido el mismo diario.

El pasado sábado, en el marco de las festividades del Día de Todos los Santos, Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. El asesinato ha sacudido la vida política mexicana, ya que oposición y manifestantes han recordado que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.