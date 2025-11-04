Agencias

La Fiorentina destituye a Stefano Pioli tras su mal inicio de temporada

Guardar

La ACF Fiorentina ha confirmado la destitución de Stefano Pioli como entrenador del primer equipo debido a su mal inicio de temporada, ya que el conjunto 'viola' es colista en la Serie A con cuatro puntos después de 10 jornadas ya disputadas.

Así lo anunció este martes la entidad florentina en su página web. "El club desea agradecerle a él y a su equipo la profesionalidad demostrada durante su etapa en la Fiorentina", subrayó la nota de prensa.

"Daniele Galloppa se hará cargo del primer equipo de forma interina, a partir del entrenamiento de esta tarde", concluyó el breve comunicado de la 'Fiore' respecto al sustituto provisional de Pioli a tan solo dos días de enfrentarse al Mainz 05 en la liguilla de la Conference League.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "Esta semana fueron los mejores entrenamientos de la temporada"

Hansi Flick: "Esta semana fueron

Suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas por la presencia de drones

Suspendido el tráfico aéreo en

Gianni Infantino celebra el regreso de mujeres aficionadas al Estadio Imán Reza de Mashhad (Irán)

Gianni Infantino celebra el regreso

Ernesto Valverde: "Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos haciendo en la Champions"

Ernesto Valverde: "Vamos a intentar

El Rey llama a Israel y Hamás "a la contención, el silencio de las armas y al cumplimiento de los acuerdos"

El Rey llama a Israel