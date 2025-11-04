El partido Catalunya-Palestina se jugará en el Estadi Olímpic de Barcelona

El partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Catalunya y Palestina se jugará el próximo 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, después de que la Federació Catalana de Futbol (FCF) plantease trasladar el partido fuera de la ciudad.

Así lo han acordado las federaciones de ambos territorios, una negociación en la que han colaborado la Generalitat, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, Ciutats de Palestina y la entidad ActxPalestine, según han informado este martes en un comunicado conjunto.

La FCF realizará el anuncio oficial de la lista de convocados el próximo 12 de noviembre, y la información sobre la venta de entradas y el acceso al partido estará disponible próximamente en su web y canales oficiales, mientras que 3Cat ofrecerá el partido en directo a partir de las 18.30 horas.

La recaudación del partido y todos los beneficios de la campaña se destinarán a ayuda humanitaria para reconstruir Gaza, así como para promover "justicia y fin de la impunidad y cultura como resistencia".

Para las entidades que colaboran en la celebración del partido, este supondrá "un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social, poniendo en valor el papel del fútbol como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional".

JORNADA DE CONCIERTOS

En otro comunicado, la entidad ActxPalestine ha reivindicado que la movilización de entradas de pre-reserva ha recibido un amplio apoyo, acumulando más de 18.000 inscripciones en 48 horas, lo que ha mostrado que "la voluntad de la ciudadanía es que el partido se dispute en el estadio de la capital catalana".

Para presentar el partido, convocará este domingo ante la Casa Orsola de Barcelona una jornada de parlamentos y conciertos con la participación de Lurdes Barba, Oleguer Preses, Toni Padilla, Josep Julien, Marc Sarrats y Martí Sales, entre otros.