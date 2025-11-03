Agencias

Siri se actualizará con un modelo personalizado de Google pero mantendrá la interfaz de Apple

La actualización del asistente de Apple, Siri, tendrá en su base un modelo desarrollado por Google que le permitirá ofrecer funciones más avanzadas de inteligencia artificial (IA), pero sin cambiar la interfaz de la compañía tecnológica.

Para dotar de funciones de IA avanzadas a Siri, Apple barajó utilizar tecnología de compañías de terceros como Anthropic u OpenAI, aunque finalmente el acuerdo se ha cerrado con Google, que trabaja en un modelo personalizado basado en las capacidades de Gemini.

Este modelo se ejecutará en los servidores de nube privada de Apple, pero no significa que los servicios de Google ni las características de Gemini actualmente disponibles en los dispositivos Android vayan a aparecer en Siri.

Como explica el periodista de Bloomberg Mark Gurmen en su boletín 'Powen On', Siri mantendrá la interfaz de usuario de Apple, solo que sus nuevas funciones estarán impulsadas por el modelo.

Se espera que el asistente de voz rediseñado llegue en la primavera de 2026, mucho más inteligente y útil. También incorporará lo que se conoce como Apple Intents, la integración de Siri con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

EuropaPress

