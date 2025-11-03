OpenAI trae a España ChatGPT Go, su plan de suscripción más económico

OpenAI ha ampliado los planes de acceso a su 'chatbot' ChatGPT con Go, la modalidad más económica de las opciones de pago, que amplía las opciones que ofrece la gratuita para generar más imágenes y usar el análisis avanzados de datos.

Go es el nuevo plan de suscripción mensual para particulares que da acceso a ChatGPT. Se sitúa entre la modalidad gratuita y la Plus, que actualmente tiene un precio de 23 euros. La nueva modalidad tiene un coste de 9,99 euros.

Este plan económico ofrece las mismas ventajas que la modalidad gratuita, pero amplía el acceso al modelo GPT-5, a la generación de imágenes, a la carga de archivos para trabajar con ellos y al análisis avanzado de datos. Es decir, reúne las funciones más populares, como indica OpenAI.

También ofrece límites más altos para el 'chatbot', más memoria para que las respuestas sean más personalizadas, y da acceso a proyectos, tareas y los GPT personalizados. Deja fuera los conectores y el modelo Sora, como explica en la página de Ayuda.

ChatGPT Go está disponible solo en determinados países y regiones, y acaba de llegar a España donde ya puede contratarse.