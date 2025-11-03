Las Titan World Series llegan a México en 2026 con la Durango Titan Desert

La Durango Titan Desert México, primera prueba de las Titan World Series que se celebrará en el país centroamericano, verá la luz en la segunda mitad de 2026 tras el acto oficial de firma celebrado este lunes en el entorno natural del Parque Bayacora, en la región mexicana de Durango.

La nueva cita mexicana se suma a las otras cuatro pruebas del universo Titan World Series, que se disputan anualmente en Marruecos, Almería, Arabia Saudí y la Patagonia, y será la tercera carrera del circuito en el continente americano, tras la actual en Chile y la celebrada en Cuba en 2015 y 2016.

A lo largo de cuatro etapas, de entre 90 y 110 kilómetros cada una, la Durango Titan Desert México recorrerá desiertos y bosques de la región duranguense, manteniendo el espíritu característico de la serie, la convivencia entre profesionales y amateurs, espíritu de aventura y un campamento común que convierte la prueba en una experiencia más allá del deporte.

"El desembarco en Durango supone un hito histórico en las más de dos décadas de historia de Titan World Series", afirmó Jesús García, CEO de la organización. "No solo nos permite consolidar la expansión e internacionalización de nuestra marca, sino que ofrecerá una experiencia sin igual a todos los participantes que vengan a Durango por la carrera", añadió.

El evento de puesta de largo contó con la presencia del gobernador del Estado, Esteban Alejandro Villegas Villarreal; el presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez; la secretaria de Turismo, Elisa María Haro Ruiz; el director del Instituto Estatal del Deporte, César Cárdenas; el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Rosas Palafox; y el CEO de Titan World Series, Jesús García Fernández.