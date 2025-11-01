Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Siempre lo protegeré y lo apoyaré"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dicho que "siempre" protegerá y apoyará a Lamine Yamal, diciendo que el partido ante el Real Madrid ya "es cosa del pasado" y abogando por "estar bien posicionados" contra el Elche CF en su encuentro de este domingo (18.30 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

"Lo cuidaremos. Hablamos con él, hablaremos con él. Estamos actuando con normalidad. Somos muy honestos entre nosotros y ésta es la mejor manera. Así que siempre lo protegeré y lo apoyaré. Es un jugador fantástico, un chico fantástico. Es muy joven, ¿ok? Así que seguiremos por este camino", respondió Flick este sábado sobre Yamal en rueda de prensa.

De cara a recuperarse de su derrota en el Clásico, los barcelonistas recibirán a un Elche peligroso. "Claro que es diferente. Me encanta lo que he visto del Elche. Están jugando bien, suelen pensar como equipo y siempre buscan la manera de salir jugando. Para nosotros es importante estar bien posicionados, que presionemos como queremos y no les demos el plan de partido. Así son las cosas", argumentó el entrenador alemán.

"Estos dos últimos días he estado muy contento, he apreciado mucho lo que he visto en los entrenamientos y, por supuesto, Dani Olmo y 'Lewy' han vuelto, así que son buenas noticias. Claro que echaremos de menos a Pedri, pero así son las cosas. Esta temporada está sienedo así y tenemos que aceptarlo", se resignó antes de ser preguntado otra vez por Yamal.

"Lamine está bien. Acabo de hablar con él y está bien. Claro que tiene días en los que quizá siente algo de dolor, pero ahora ha entrenado mucho, ha mejorado bastante en esos aspectos y creo que está evolucionando bien. Eso es lo que podemos ver", explicó Flick.

Otro tema candente fue la lesión de Pedri. "Fue una sorpresa cuando llegó porque después del partido en Madrid solo sintió una pequeña molestia y algo de cansancio. Pero dijo que estaba bien cuando revisamos la lesión. Tenemos que aceptarlo y, claro, al final echaremos de menos a uno de nuestros mejores jugadores", admitió el técnico del Barça.

"Nos aporta mucha estabilidad, la posesión del balón es muy importante para nosotros, pero también su recuperación. Pero tenemos que gestionarlo. Es así y ojalá volvamos muy pronto", reiteró Flick, que luego valoró las numerosas lesiones en contraste con el curso pasado.

"No sé si se puede comparar, no estoy seguro. A veces pasa esto, ya sabes. Hay una o dos lesiones, luego viene otra y a veces es así, tenemos que aceptarlo. Pero ahora estamos en noviembre y queda mucho para el final de la temporada, así que no nos preocupa", indicó Flick.

"Con Joan [García] vamos día a día; está entrenando ahora, y Andreas [Christensen] también, y pinta muy bien. Va por buen camino. Pero de momento no hay que presionarlo porque todo marcha sobre ruedas. Así que tenemos que seguir así. Con 'Lewy' y con Dani tenemos que ver; mañana veremos cuánto tiempo pueden jugar y cómo se adaptan, y luego decidiremos sobre los próximos partidos", recalcó el entrenador germano.

"Sé que normalmente se piensa en todos los jugadores lesionados. Creo que cuando no tienes a todos los jugadores en la plantilla o no todos pueden jugar, no es fácil gestionarlo todo. También quiero que los demás alcancen su mejor nivel. Lo que veo ahora con Dani y con el regreso de 'Lewy' al equipo es que los dos últimos entrenamientos han sido muy buenos. No solo están entrenando, sino que están mejorando su nivel y calidad. También los demás jugadores, los jóvenes. Es muy gratificante verlo y espero que podamos demostrarlo mañana", auguró al respecto.

Más adelante defendió a Pau Cubarsí. "¿Qué edad le ves? ¿Cuántos años tiene? 18, ¿verdad? Esto es normal a los 18. No es como ser un jugador de 24, 25 o 26 años, que siempre está al máximo nivel. Es normal, lleva casi dos temporadas jugando a este nivel y creo que el 95% de los partidos han sido top. Así que estoy muy contento con él", apostilló.

"Claro que quizá no solo él, sino otros jugadores tampoco estén en su mejor momento. Tenemos que trabajar en eso, en que vuelvan a alcanzar ese nivel, esa altura, y eso es lo que tenemos que hacer. Es nuestra labor como entrenadores, pero también la del jugador; que se centre en eso, en lo que puede aportar al equipo", advirtió el técnico teutón.

Flick, sancionado, habló de ver el Clásico desde la grada: "Quería reflexionar porque no es la posición adecuada para un entrenador. Estar sentado detrás de la ventana no fue agradable. No fue agradable, así que tengo que trabajar en mí mismo, igual que los jugadores, para poder seguir cada partido desde el banquillo y eso es lo que quiero hacer".

En el Elche hay caras conodidas para los culés. "Iñaki Peña es un buen portero, claro, pero tenemos que jugar nuestro partido y para nosotros es importante conseguir los tres puntos. Sé que no es fácil contra el Elche porque están jugando un fútbol fantástico", repitió.

"Para nosotros es importante luchar como un equipo, jugar como una sola unidad y que todos estemos incluidos. Para mí también es importante que la afición sienta que todos en el campo están dando lo mejor de sí mismos para conseguir los tres puntos mañana", agregó Flick.

Su reacción a la última cuestión fue tajante. "Para mí, el Real Madrid es cosa del pasado y no quiero hablar de ello", contestó al ser preguntado nuevamente por las declaraciones de Yamal previas a un Clásico que acabó perdiendo el Barça por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.