El presidente surcoreano vincula el plan arancelario de México con políticas de EE.UU.

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo este sábado que el plan arancelario de México, que planea imponer tasas de hasta el 50 % sobre productos de los países con los que no tiene un tratado de libre comercio (como Corea del Sur), es un asunto "derivado" de las políticas comerciales de EE.UU., y afirmó que las tensiones no se resolverán "en un día".

"Creo que se trata de un asunto derivado de los aranceles de EE.UU., es un problema muy complejo. Creo que requiere mucha comunicación y coordinación y no se resolverá en un día", aseguró el mandatario durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la localidad surcoreana de Gyeongju.

Lee aclaró que todos los países tienen sus propios objetivos y son independientes, pero confió en que el país norteamericano no tomará medidas de manera "unilateral".

"Ningún país puede lograr un resultado que sea ventajoso solo para ellos, a menos que vayan a la guerra", aseguró el presidente.

La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha negado que los aranceles, que afectarían también a China, sean un "condicionante" impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a cambio de evitar los impuestos del 25 % a los productos mexicanos, como informó la prensa estadounidense.

Los aranceles previstos de México, que según las autoridades locales tienen el objetivo de proteger a la industria nacional de prácticas de 'dumping', serían impuestos en numerosos sectores como los de fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y los electrodomésticos.

Las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, unos grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

Seúl ha optado por una postura cautelosa debido a que el nuevo paquete aún carece de detalles y debe ser aprobado por el Congreso mexicano antes del 15 de noviembre para entrar en vigor en 2026, y el propio Lee aseguró hoy no conocer los detalles del plan.