Identifican que la depresión resistente al tratamiento es una "condición biológica diferenciada"

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona junto a otros centros europeos ha identificado que la depresión resistente al tratamiento no es una forma más severa de la depresión mayor, sino una "condición biológica diferenciada".

El trabajo, publicado en la revista 'Brain, Behavior and Immunity', ha analizado sangre de 300 personas con trastorno depresivo mayor, y ha descubierto que más de 5.000 genes se comportan de forma distinta en la depresión resistente al tratamiento respecto a los pacientes no resistentes, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este viernes.

La investigador del Paris Brain Institute francés Marie-Claude Potier, que ha participado en el estudio, ha explicado que muchos de estos genes están vinculados al sistema inmunitario, a la regulación de la actividad genética y a la neuroplasticidad, todos ellos "factores clave en la biología de la depresión".

"El hecho que alrededor del 20% de los genes activos, incluyendo muchos esenciales a la fisiopatología de la depresión, se comporten de forma distinta apunta que la depresión resistente al tratamiento tiene una biología propia", ha dicho.

La reducida respuesta inmunitaria observada en pacientes con antidepresivos estándar sugiere que esta pueda ser la razón por la cual estos tratamientos fallan "a menudo" en estas personas.

El estudio presenta los primeros resultados del consorcio Prompt, financiado por el programa europeo ERA PerMed, que tiene como objetivo construir modelos de aprendizaje automático para predecir qué pacientes están en riesgo de desarrollar depresión resistente al tratamiento.