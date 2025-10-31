Agencias

España bate récord de turistas internacionales hasta septiembre, con el gasto también en máximos

El número de turistas que visitaron España en los nueve primeros meses del año aumentó un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024, hasta rozar los 76,5 millones, la cifra más elevada de la serie, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas internacionales también marco máximos al alcanzar los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los principales países emisores en los nueve primeros meses del año fueron Reino Unido, con cerca de 15,3 millones y un aumento del 4%; Francia, con más de 10,2 millones y una bajada del 0,1%, y Alemania, con cerca de 9,5 millones, un 1,4% más.

Entre enero y septiembre, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, con un 18% del total. Le siguieron Alemania (11,7%) y Francia (8,9%).

Sólo en el mes de septiembre llegaron a España casi 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8% más que igual mes de 2024 y la cifra más elevada para este mes dentro de la serie histórica. Estos casi 9,7 millones de turistas gastaron 13.364 millones de euros, un 6% más y también cifra récord para este mes.

