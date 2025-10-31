El Camp Nou opta a la final de la Liga de Campeones 2029 y San Mamés a la femenina de 2028

Madrid, 31 oct (EFE).- La UEFA confirmó que ha recibido declaraciones de interés de 15 federaciones para albergar las finales de sus competiciones de clubes de 2028 y 2029, entre ellas la del Camp Nou para la Liga de Campeones masculina de 2029 y la de San Mamés para la femenina de 2028.
El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de Wembley y el del Athletic Club de Bilbao con el francés Parque Olímpico de Lyon, el suizo St. Jakob Park de Basilea y el turco Ali Sami Yen de Estambul.
El procedimiento de licitación para la selección de las sedes se inició el 11 de julio pasado y el plazo para que las federaciones manifestaran su interés finalizó el último 22 de octubre.
Las candidaturas interesadas para las ocho finales son las siguientes:
== Final Liga de Campeones
. 2028
Alemania: Football Arena Múnich
. 2029
Inglaterra: Wembley Stadium (Londres)
España: Camp Nou (Barcelona)
== Final Liga Europa
. 2028
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon) o Parque los Príncipes (París) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-
Italia: Juventus Stadium (Turín)
Rumanía: National Arena (Bucarest)
Serbia: National Stadium (Belgrado)
. 2029
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon) o Parque de los Príncipes (París) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-
Italia: Juventus Stadium (Turín)
Rumanía: National Arena (Bucarest)
Turquía: Ankara 19 Mayıs Stadium (Ankara)
== Final de la Liga Conferencia
. 2028
Francia: Stade Pierre-Mauroy (Lille)
Hungría: Puskás Aréna (Budapest)
Italia: Juventus Stadium (Turín)
Kazajstán: Astana Arena (Astana) o Almaty Stadium (Almaty) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-.
Polonia: Arena Gdańsk (Gdańsk)
. 2029
Finlandia: Estadio Olímpico de Helsinki (Helsinki)
Francia: Stade Pierre-Mauroy (Lille)
Hungría: Puskás Aréna (Budapest)
Italia: Turín, Juventus Stadium (Turín)
Kazajstán: Astana Arena (Astana) o Almaty Stadium (Almaty) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-.
Polonia: Arena Gdańsk (Gdańsk)
= Final de la Liga de Campeones femenina
. 2028
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon)
España: Estadio de San Mamés (Bilbao)
Suiza: St. Jakob Park (Basilea)
Turquía: Ali Sami Yen Stadium (Estambul)
. 2029
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon)
República de Irlanda: Dublin Arena (Dublín)
Suiza: St. Jakob-Park (Basilea)
Gales: Estadio Nacional de Gales (Cardiff).