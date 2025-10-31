Así es Zello, la 'app' preferida de Rosalía para conversar con sus amigos que funciona como un 'walkie-talkie'

Más allá de las habituales redes sociales de mensajería instantánea, Zello se presenta como una 'app' que ofrece una comunicación más directa y dinámica con amigos al ofrecer un funcionamiento similar a un 'walkie-talkie', razón por la que la artista Rosalía la escoge como la aplicación que más utiliza en su día a día.

Las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales destacan entre las opciones favoritas de los usuarios en sus 'smartphones' a la hora de comunicarse con sus amigos o familiares en el día a día, gracias a la facilidad que ofrecen para compartir mensajes, llamadas o contenido.

Así, aunque hay múltiples alternativas, algunas como Telegram, con 1.000 millones de usuarios activos al mes, Messenger, WhatsApp o Instagram, esta última con más de 3.000 millones de usuarios activos al día, son de las más solicitadas.

Sin embargo, en algunas ocasiones también resaltan otro tipo de aplicaciones de mensajería instantánea como es el caso de Zello, la aplicación más utilizada por Rosalía para hablar con sus amigos en cualquier momento.

Así lo ha compartido la cantante y autora de Motomami en una entrevista con GQ España, compartida a través de Instagram, donde, tras ser preguntada por su aplicación favorita, ha dejado de lado las 'apps' más convencionales para hacer referencia a Zello.

En concreto, esta aplicación se diferencia de otras de mensajería instantánea por funcionar con un sistema similar al de los 'walkie-talkies', de manera que permite una comunicación más directa y dinámica que los mensajes en los chats.

Para hablar con otros usuarios, Zello dispone de un botón de micrófono que se debe mantener pulsado mientras se habla y, acto seguido, el audio se emite en el 'smartphone' del usuario al que se haya enviado de forma automática.

Es decir, el mensaje no llega en formato de notificación para que al abrirlo se pueda reproducir, como ocurre en la mayoría de redes sociales. En este caso, una vez enviado el audio, el mensaje suena en el dispositivo de la persona como si recibiera la señal de un 'walkie-talkie'.

"Sin que se lo esperen, les va a sonar en su móvil lo que tú les mandes", ha destacado Rosalía de esta 'app', mostrando su funcionamiento al hablar y recibir respuesta instantáneamente durante la entrevista mencionada.

Para su funcionamiento, Zello utiliza el protocolo 'push-to-talk', proporcionando canales de comunicación privados ilimitados y seguros, a través de redes móviles y WiFi, tal y como ha explicado la compañía a cargo de la 'app' en su web.

De esta forma, ofrece la capacidad de reproducir cualquier mensaje en cualquier momento. Esta facilidad se aprovecha habitualmente en trabajos en los que los empleados deben centrar toda su atención en sus tareas, para poder estar informados o comunicarse de forma sencilla en cualquier momento, sin interrumpir su tarea, por ejemplo, en trabajos de rescate.

Aunque la reproducción del mensaje es inmediata en el dispositivo que lo recibe, los audios también quedan almacenados en un registro de mensajes por si los usuarios necesitan volver a reproducirlo posteriormente. Además, Zello también permite enviar mensajes escritos y dispone de una opción para crear grupos.

Asimismo, para poder enviar un mensaje a un usuario, este deberá tener una cuenta de Zello y ser amigo del usuario que envíe inicialmente el mensaje. Esta 'app' está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.