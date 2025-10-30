Agencias

El IPC sube una décima en octubre, hasta el 3,1%, y la inflación subyacente escala al 2,5%

Por Newsroom Infobae

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024, y al aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril. Estos incrementos se vieron parcialmente compensados por el abaratamiento de las gasolinas, según Estadística.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que la tasa interanual de octubre "está en línea" con la de septiembre, que fue del 3%.

LA SUBYACENTE SUBE UNA DÉCIMA, HASTA EL 2,5%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en octubre aumentó una décima, hasta el 2,5%.

De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

LOS PRECIOS AUMENTAN UN 0,7% EN EL MES

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,7%, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de junio, cuando también se registró un ascenso del 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en octubre, hasta el 3,2%, y subió un 0,5% en valores mensuales. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,6% para el décimo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 14 de noviembre.

