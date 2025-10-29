Nvidia se asoma a los 5 billones de dólares de valoración en Bolsa

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia afronta el histórico reto de convertirse en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares (4,28 billones de euros) de capitalización bursátil, consolidándose así como la cotizada más valiosa de todos los tiempos, ante las expectativas para el negocio de la compañía de las conversaciones que mantendrán esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El asalto del fabricante de microprocesadores y tarjetas gráficas a la cota de los 5 billones de dólares comenzará en la sesión de hoy después de que sus acciones despidieran la jornada de ayer en 201,3 dólares, con una subida del 4,98%, lo que corresponde a un valor de mercado de más de 4,9 billones de dólares (4,2 billones de euros).

En este sentido, la cotización previa a la apertura del mercado estadounidense apunta a una subida de los títulos de Nvidia de casi el 3%, lo que impulsaría a la compañía dirigida por Jensen Huang hasta la histórica cota de 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

La negociación de las acciones de Nvidia se ha animado aún más tras los comentarios de Donald Trump a bordo del Air Force One elogiando el modelo 'Blackwell' de arquitectura para IA, apuntando que podría hablar con Xi Jinping al respecto, sin dar más detalles.

Nvidia, cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 45%, logró el pasado 9 de julio convertirse en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de 4 billones de dólares (3,43 billones de euros), después de haber conquistad los 3 billones de dólares (2,57 billones de euros) en junio de 2024 y los 2 billones de dólares (1,71 billones de euros) en febrero del año pasado.

El rally de Nvidia, impulsado por la fiebre de la IA, ha llevado a la compañía a cuadruplicar el valor de sus acciones en menos de dos años, coronándose así como la empresa más valiosa del mundo.

En comparación, Microsoft y Apple, los otros dos gigantes tecnológicos estadounidenses que secundan a Nvidia como empresas más valiosas, alcanzaron en la jornada de ayer una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, mientras que Alphabet, matriz de Google, superó en septiembre los 3 billones de dólares.