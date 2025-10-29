Adara Molinero se queda fuera de la gran final de 'Supervivientes All Stars'

A las puertas de la gran final de 'Supervivientes All Stars', así se ha quedado Adara Molinero tras convertirse en la últiam expulsada de esta edición ante uno de elos grandes favoritos del reality, Torres. Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, Adara abandonaba el concurso recibiendo el cariño y el apoyo por parte de sus compañeros que le dedicaban unas palabras llenas de emoción.

"Vete con la cabeza bien arriba, eres una gran mujer, todos los baches que has superado aquí, puedes superarlos en tu día a día, aplícalos porque eres un mujerón" le recordaba su compañero y amigo Tony Spina. Por su parte, también Torres quería despedirde se su compañera sin dejar de celebrar su éxito: "Los que no creen en relaciones entre mujeres y hombres, aquí teneis una, eres una máquina".

Feliz, a pesar de la derrota, Adara dejaba muy claro que había cumplido su propósito en este segundo paso por Honduras donde ha disfrutado mucho, pero también ha sufrido mucho: "Muchísimas gracias al programa por la oportunidad, todos merecemos una segunda oportunidaa en la vida, esta era mi segunda oportunidad, lloro de alegría, orgullosa de no haber abandonado, me voy feliz".

Por su parte, también Jorge Javier quería dedicarle unas palabras de cariño a la concursante que tanto le ha acompañado en muchos de los proyectos que ha presentado. "Yo debuté como presentador de GH 17 contigo, solo te puedo decir que como presentador de relities, te quiero en todos los programas que presente, un presentador no puede cansarse nunca de los clásicos" reconocía Jorge a modo de despedida.