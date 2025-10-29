Agencias

Adara Molinero se queda fuera de la gran final de 'Supervivientes All Stars'

Por Newsroom Infobae

Guardar

A las puertas de la gran final de 'Supervivientes All Stars', así se ha quedado Adara Molinero tras convertirse en la últiam expulsada de esta edición ante uno de elos grandes favoritos del reality, Torres. Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, Adara abandonaba el concurso recibiendo el cariño y el apoyo por parte de sus compañeros que le dedicaban unas palabras llenas de emoción.

"Vete con la cabeza bien arriba, eres una gran mujer, todos los baches que has superado aquí, puedes superarlos en tu día a día, aplícalos porque eres un mujerón" le recordaba su compañero y amigo Tony Spina. Por su parte, también Torres quería despedirde se su compañera sin dejar de celebrar su éxito: "Los que no creen en relaciones entre mujeres y hombres, aquí teneis una, eres una máquina".

Feliz, a pesar de la derrota, Adara dejaba muy claro que había cumplido su propósito en este segundo paso por Honduras donde ha disfrutado mucho, pero también ha sufrido mucho: "Muchísimas gracias al programa por la oportunidad, todos merecemos una segunda oportunidaa en la vida, esta era mi segunda oportunidad, lloro de alegría, orgullosa de no haber abandonado, me voy feliz".

Por su parte, también Jorge Javier quería dedicarle unas palabras de cariño a la concursante que tanto le ha acompañado en muchos de los proyectos que ha presentado. "Yo debuté como presentador de GH 17 contigo, solo te puedo decir que como presentador de relities, te quiero en todos los programas que presente, un presentador no puede cansarse nunca de los clásicos" reconocía Jorge a modo de despedida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lula, convencido de lograr "una solución definitiva" entre Brasil y EEUU ante los aranceles

Tras reunirse con Donald Trump en Malasia, el mandatario brasileño aseguró que las conversaciones entre ambos países abrirán espacio a negociaciones enfocadas en el retiro de gravámenes y destacó la disposición estadounidense a avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral

Lula, convencido de lograr "una

Malí suspende las clases 2 semanas por falta de combustible ante el bloqueo de la filial de Al Qaeda en el Sahel

Las autoridades informaron que se paralizan actividades académicas tras el recrudecimiento del control yihadista sobre importaciones, lo que impide el acceso normal a combustibles clave y genera caos en la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional

Malí suspende las clases 2

La ONU exige un alto el fuego en El Fasher y Sudán ante la conquista de las RSF de la ciudad

Miles de personas han quedado atrapadas sin salida ni acceso a ayuda tras el asedio, mientras Naciones Unidas advierte sobre bombardeos, hambre y riesgo humanitario e insta al respeto del derecho internacional por parte de todos los involucrados

La ONU exige un alto

Una persona del 0,1% más rico contamina más en un día que alguien del 50% más pobre en un año, según Oxfam Intermón

Una persona del 0,1% más

El Parlamento portugués aprueba la pérdida de ciudadanía como pena accesoria por delitos graves

El Parlamento portugués aprueba la