Paz Padilla, emocionadísima por la boda de su hija Anna Ferrer: "Me he pasado semanas llorando"

Paz Padilla está de enhorabuena por partida doble. Al compromiso matrimonial de su hija Anna Ferrer con Mario Cristóbal -que la influencer anunció en redes sociales recientemente- se suma el estreno de su nueva película, 'Cuerpos Locos', una comedia para toda la familia que la humorista ha presentado por todo lo alto este lunes en Madrid junto a Antonio Resines recién llegada de un viaje humanitario a Mozambique junto para ayudar a que los niños con albinismo mejoren la calidad de su piel.

Como ha confesado, "estoy en un momento muy bonito, la verdad es que sí. Estoy muy feliz, muy feliz, imagínatelo. Es como ver que Ana ya tiene su etapa, entramos en otra etapa de nuestra relación. Ella va a crear su propia familia. Como madre me da mucha satisfacción, un orgullo también verla crecer, ampliar su campo en la vida. Es precioso. Me he tirado dos semanas llorando" ha expresado cuando la prensa le ha preguntado por la boda de su hija.

Aunque todavía no sabe qué lucirá en el gran día, sí ha bromeado con que "quiero un gorrito así, que he visto que llevan las pijas, como una antenita. O una pluma. Y Ana me dice que no, no me deja. Y digo, pues pamela no porque voy a saltar los ojos, si miro para allá me llevo tres o cuatro". "Ese día voy a llorar mucho, mucho" asegura.

"Me he tirado dos semanas llorando y Anna me preguntaba '¿por qué lloras?' Y es como que me vinieron todas las imágenes de cuando ella era pequeña, mo un remember de lo chiquitita que era cuando la llevaba a la guardería y ahora ya..." ha añadido nostálgica, sin ocultar el orgullo que siente por la mujer en la que se ha convertido su hija.

Y después del 'sí quiero', Paz confía en no tardar demasiado en convertirse en abuela, aunque como apunta entre risas, "mi Anna no sé si me lo va a dejar. Porque ya me lo ha dicho: 'un ratito que tú me lo malcrías. Mucho tiempo tampoco que me lo vas a volver loca'. Te lo juro que me lo ha dicho. ¿Tú te crees la niña? La madre de él es muy formal, seguro se la deja a la otra abuela".