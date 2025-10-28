Patricia Pérez, su preciosa declaración de amor a Luis Canut ante su enfermedad: "Morirme a su lado"

La vida de Luis Canut se paralizaba por completo en marzo de 2022, tras contraer una meningitis criptocócica por la que estuvo ingresado cinco meses en un hospital en estado muy grave. Una enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida y le dejó graves secuelas en vista, oído, olfato, memoria y movilidad, un 80% de incapacidad y una pérdida de 20 kilos de peso.

Un durísimo trance que todavía lucha por superar con largas sesiones de rehabilitación, sentido del humor, optimismo -"lo llevo muy bien. Estoy orgulloso de llevar bastón, incluso de ser ciego porque lo soy" expresaba en una de sus últimas apariciones públicas- y el apoyo incondicional de su mujer desde 2007, Patricia Pérez, que le ha dedicado una preciosa y sincera declaración de amor durante la gala del 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo este lunes en Madrid, a la que ha asistido en solitario porque como nos ha contado "a Luis estos barullos no le sientan bien".

"Aunque no esté conmigo siempre está conmigo. El día que escuché la voz de mi marido por teléfono, que siempre lo digo, ya me enamoré. Y estoy muy orgullosa. Yo creo en el amor eterno y creo que mi marido es el hombre de mi vida" ha confesado, apuntando que está convencida de que "si algún día me separo, seguirá siendo el hombre de mi vida y el amor de mi vida y todo. O sea que espero morirme a su lado".

Emocionada, Patricia ha destacado la lección de vida que nos está dando Luis: "Todos tenemos que poner en valor lo que tenemos y lo más importante para ser feliz es valorarse a uno mismo y quererse. Entonces él, bueno, pues es una persona que al principio le costó un poco porque a él le cambió mucho la vida, pero es el de siempre con ciertas limitaciones, para mí es mi marido igual".

"Me dice, 'Patricia, que soy ciego'. Y yo, '¿qué vas a ser ciego?' Y yo lo trato igual. Hacemos la misma vida. Es distinto, pero yo tampoco soy de quejarme... No, yo siempre soy agradecida a la vida. Entonces yo creo que entre los dos nos apoyamos mucho mutuamente en ese sentido. Eso es lo bonito" ha asegurado.

Compañera de Terelu Campos en '¡De Viernes!', Patricia también se ha pronunciado sobre el estreno de su obra de teatro 'Santa Lola' en Madrid, que ha reavivado los comentarios de que la hija de María Teresa Campos sería una "intrusa" por no tener formación de actriz. "Yo he hecho teatro, es verdad que estudié teatro, pero no me considero actriz. Yo creo que Terelu lo que tiene es que es una profesional y ella hará lo que le marca al director, que al fin y al cabo cuando eres actriz es lo que hay que hacer" ha defendido, revelando que va a ir a apoyarla porque "me apetece muchísimo y estoy segura que lo va a hacer muy bien".

"Yo creo que es a lo que se tiene que dedicar, actriz, porque es una profesional. Seguro que el texto se lo sabe mejor ella que nadie. O sea, eso, o sea, que yo por ahí no tengo ninguna duda. Y luego me gustará o no, como todo, tú puedes ver un cuadro muy bien pintado o una buena película que de repente dices, pues a mí no me ha dicho mucho y no me gusta tanto y a lo mejor ha recibido un Oscar, quiero decir que es como el vino, el vino es bueno o malo o no, el vino es bueno si te gusta, que eso me lo ha dicho a mí un entendido de los vinos" ha sentenciado.