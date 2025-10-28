Fabiola Martínez reacciona a las declaraciones de Eugenia Osborne sobre su relación: "Somos familia"

Eugenia Osborne se sentaba por primera vez en un plató de televisión el pasado viernes en '¡De Viernes!' y, a corazón abierto, se sinceraba sobre algunos de los episodios que han marcado su vida, como el fallecimiento de su madre, Sandra Domecq, o el de su hija Leticia días después de su nacimiento.

También sobre la polémica paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén -asegurando que si su padre se lo pide sus hermanas y ella no tendrían problema en conocer a su hermanito Arian David, de casi dos años- y sobre la maravillosa relación que mantiene con Fabiola Martínez a pesar de su separación del presentador en 2021 después de dos décadas juntos.

"La convivencia no es fácil. Mi padre tiene mucho carácter, Fabiola tiene mucho carácter... Pero me sorprendió que se separaran. A pesar de eso, yo pensaba que iban a estar toda la vida juntos y me dio muchísima pena", expresaba la influencer en el programa de Mediaset, revelando que a pesar de que su matrimonio con su padre llegó a su fin, la venezolana sigue siendo un pilar muy importante en su vida: "La relación es buenísima, quedamos a comer o cenar de vez en cuando, nos tomamos algo, pronto nos vamos a ver todas otra vez..." revelaba.

Unas bonitas palabras a las que ha reaccionado Fabiola en su reaparición en el estreno de la nueva película de su amiga Paz Padilla, 'Cuerpos Locos', después de varias semanas alejada del foco mediático. "No lo he visto, lo tengo que ver" ha reconocido cuando la prensa le ha preguntado por la entrevista de Eugenia en '¡De Viernes!'. "Nos queremos mucho, somos familia" ha confesado respondiendo así al cariño con el que la hija de Bertín ha hablado sobre ella.

"Yo quiero un cuerpo loco, espero que pronto no sé. No paro de trabajar y estoy como súper concentrada, no salgo de mi casa" ha apuntado entre risas sobre si le gustaría tener un "cuerpo loco" en referencia al título de la comedia protagonizada por la humorista, a quien ha definido como "aparte de impredecible e imprevisible, es un terremoto. Su carisma, su chispa, su inteligencia... la definiría como una mujer 10 O 20 porque es que se mete en todos los saraos; hace una película, monta una marca de ropa, es que te hace reír, cuenta un chiste, cocina... es que hace de todo" ha aplaudido.