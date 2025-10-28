España alcanza 12.614 resoluciones mensuales en protección internacional durante 2025 frente a las 8.021 de 2024

España ha alcanzado este año un total de 12.614 resoluciones mensuales en protección internacional frente a las 8.021 por mes del 2024, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press.

"En este sentido, se informa de que, en términos comparativos, en relación con las resoluciones elevadas en lo que va de año, el promedio de resoluciones alcanzado se eleva a la cifra de 12.614 resoluciones/mes, superando de manera notable a las 8.021 resoluciones/mes en el año anterior", señala.

Así lo pone de manifiesto el Ejecutivo en respuesta a una batería de pregunta de Sumar sobre los "retrasos" en las citas para solicitar asilo.

En este sentido, Sumar denuncia que "los retrasos en la formalización de las solicitudes de asilo se han convertido en un obstáculo prácticamente insalvable para los solicitantes de protección internacional". Además, añade que "el sistema presenta una saturación crónica que impide el acceso al procedimiento durante periodos prolongados, llegando en algunos casos a varios meses de espera".

Asimismo, la formación destaca que la actual gestión del sistema de solicitudes de asilo constituye una "barrera administrativa ilegítima" que, a su juicio, "compromete gravemente el ejercicio del derecho de asilo".

"La resolución de esta problemática requiere una respuesta inmediata y coordinada que garantice el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado español", explica.

113.523 RESOLUCIONES EN LO QUE VA DE AÑO

Por su parte, el Gobierno expone que, en lo que va de 2025, España ha emitido 113.523 resoluciones de protección internacional, superando ya el total registrado durante todo el año anterior.

En esta línea, agrega que el conjunto de medidas adoptadas "repercute en un aumento progresivo de la capacidad de resolución de expedientes de protección internacional del Ministerio del Interior, ya que a finalizar este año 2025, se prevé alcanzar el máximo histórico de resoluciones de protección internacional emitidas en un año".

Finalmente, en cuanto a la gestión de citas por parte de la Policía Nacional, el Ejecutivo señala que "se atiende a los distintos servicios de su competencia con los medios y recursos asignados, llevando a cabo una adecuada organización de los medios y optimización de los recursos humanos bajo su dependencia".