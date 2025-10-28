Agencias

Bruselas pide la entrada de Ucrania en la iniciativa de comunicaciones del programa espacial de la UE

La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros la entrada de Ucrania en el componente de comunicaciones por satélite del programa espacial de la Unión Europea, en un paso para integrar a Kiev en el sistema de comunicaciones satelitales seguras.

La intención es proporcionar a Ucrania de capacidades de comunicación por satélite seguras mediante la puesta en común y el intercambio de recursos satelitales existentes de los Estados miembros y operadores privados.

"La conectividad segura es esencial para la resiliencia de Europa. Al profundizar nuestra cooperación con Ucrania, reforzamos nuestra seguridad compartida y nuestra capacidad de actuar en un mundo que cambia rápidamente", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, en un comunicado.

Con esta iniciativa, que ahora depende del visto bueno de los 27, Bruselas quiere avanzar en la integración de Ucrania en el programa espacial de la UE después de que en abril firmara un acuerdo con Kiev para su participación en otras iniciativas del programa espacial como Copérnicus y componentes meteorológico y de observación terrestre.

El Ejecutivo comunitario defiende que el futuro acuerdo reforzará la infraestructura de conectividad de la UE, al proporcionar una capacidad adicional de comunicaciones seguras en una región de importancia estratégica. La participación de Ucrania se confirmará previa conclusión de un acuerdo internacional con la UE.

