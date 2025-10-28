BNP Paribas reduce un 1,2% el beneficio hasta septiembre

El banco francés BNP Paribas obtuvo un beneficio neto atribuido de 9.253 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un retroceso del 1,2% respecto del resultado anotado por la entidad un año antes, ha informado la firma gala.

La mayor entidad bancaria de la eurozona alcanzó una cifra de negocio neta entre enero y septiembre de 38.110 millones de euros, un 3,9% más, mientras que el coste de riesgo asumido por la entidad gala fue de 2.555 millones de euros, un 20,5% más.

Entre julio y septiembre, BNP Paribas alcanzó un beneficio neto atribuido de 3.044 millones de euros, un 6,1% por encima del resultado contabilizado en el tercer trimestre de 2024, mientras que la cifra de negocio aumentó un 5,3%, hasta 12.569 millones.

El ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) se situó en el 12,5% a 30 de septiembre de 2025, muy por encima de los requisitos del SREP (10,51%) y estable respecto al 30 de junio de 2025. De su lado, al cierre del tercer trimestre, la rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) fue del 11,4%.

"Nuestros resultados están en línea con nuestro objetivo de beneficio neto para 2025 de más de 12.200 millones de euros y con nuestra trayectoria de crecimiento para 2026", declaró Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP Paribas.

De tal modo, el banco francés sigue esperando una tasa de crecimiento anual compuesto promedio de los ingresos superior al 5% para el período 2024-2026, con un coste del riesgo inferior a 40 puntos básicos en 2025 y 2026, así como una mejora del beneficio neto superior al 7% en tasa anual compuesta para el período 2024-2026.