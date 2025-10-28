Agencias

Augusto Ocampo asume el cargo de ministro interino de Justicia de Colombia tras la renuncia de Montealegre

Por Newsroom Infobae

El secretario de jurídico de la Presidencia de Colombia, Augusto Ocampo, ha asumido el cargo como nuevo ministro interino de Justicia tras la renuncia hace unos días de Eduardo Montealegre, alegando la "profunda indignación" que le supuso la absolución del expresidente Álvaro Uribe, la cual recurrirá, según anunció.

A la espera de que designar a un titular definitivo, la cartera de Justicia estará comandada de manera temporal por Ocampo, quien seguirá "sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual", según el decreto firmado en esta ocasión por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien asume las funciones presidenciales por encontrarse Petro en plena gira por Oriente Próximo.

Montealegre presentó una dura carta de renuncia el pasado viernes, poco después de presentar el proyecto de ley sobre una Asamblea Constituyente, alegando su salida del cargo para poder pleitear contra la decisión de la Justicia de absolver al expresidente Uribe, a quien definió como "criminal de guerra" y "corrupto".

Además, la renuncia se produjo poco después de que la Procuraduría General le abriera un abriera una investigación por presunta intromisión indebida en un proceso judicial en el que está reconocido como víctima mediante "mensajes de odio" e "información falsa" contra quien ejerce la defensa.

En esa misma carta de renuncia apunta hacia el procurador general, Gregorio Eljach, a quien acusa de proteger a Uribe, así como contra otras instituciones del Estado colombiano. Unas acusaciones por las que podría ser ahora investigado.

