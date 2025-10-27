Agencias

Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, en el marco de sus avances territoriales en el este del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Novonikolaevka y Privolnoye, en Zaporiyia, y con el de Yegorovka, en Dnipropetrovsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alejandro y María Laura, dúo afectado por la dana, lanza una canción que urge a frenar el cambio climático

Alejandro y María Laura, dúo

Muere José Manuel Ochotorena, entrenador de porteros del Valencia y campeón de Europa y del mundo con España

Muere José Manuel Ochotorena, entrenador

La confianza empresarial alemana mejora en octubre con las expectativas en máximos desde 2022, según Ifo

La confianza empresarial alemana mejora

Bunq llega a Estados Unidos con una licencia de 'broker-dealer'

Bunq llega a Estados Unidos

Planas espera que Bruselas aumente la pesca en el Mediterráneo tras los "esfuerzos desmesurados" de la flota

Planas espera que Bruselas aumente