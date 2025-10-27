Agencias

El huracán 'Melissa' tocará tierra en Jamaica este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Jamaica han informado este lunes de que esperan que el huracán de categoría 5 'Melissa' tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora.

"El ojo de 'Melissa' comenzará a moverse sobre Jamaica esta noche y en las primeras horas del martes con vientos sostenidos de casi 280 kilómetros por hora con rachas aún mayores", ha informado la oficina del primer ministro jamaicano, Andrew Holness.

Las previsiones apuntan a que habrá fluctuaciones en la intensidad de la tormenta antes de que toque tierra, pero será en todo caso "un huracán extremadamente potente".

Así, se esperan precipitaciones de entre 350 y 750 milímetros por metro cuadrado en los próximos días, en particular en el centro y el este del país. "Es probable que haya inundaciones repentinas y deslizamientos", ha advertido Holness. Además habrá tormentas y olas de gran tamaño destructivas en particular en el sur del país.

La tormenta, que avanza a una velocidad excepcionalmente lenta, también afectará a países como Cuba, Haití o República Dominicana. En la base militar estadounidense de Guantánamo han sido evacuadas durante el fin de semana un millar de personas del personal no esencial.

"Estamos monitorizando muy atentamente el avance de la tormenta y estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro personal y que nuestras bases estén listas", ha destacado el comandante de la Región Naval Sureste, el vicealmirante John Hewitt.

