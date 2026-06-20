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El Málaga gana en Almería y vuelve a Primera ocho años después

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El Málaga CF se impuso a domicilio (1-2) a la UD Almería este sábado en la vuelta del 'playoff' final de ascenso a LaLiga EA Sports, para lograr su regreso a la elite ocho años después.

El equipo de Juan Funes se quedó el último billete a Primera División ganando en el UD Almería Stadium con goles de Chupe y David Larrubia, en una segunda mitad de máxima tensión que se adueñó el Málaga para completar su resurrección, ante un Almería que soñaba con salir de LaLiga Hypermotion tres años después.

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