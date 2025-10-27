David Broncano y Silvia Alonso regresan a Madrid tras una escapada romántica

David Broncano y Silvia Alonso forman, desde 2021, una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Intentando mantener su relación alejada del foco mediático, son contadas las ocasiones en las que les hemos visto juntos derrochando gestos de cariño públicamente, aunque sí nos han dejado divertidas revelaciones sobre su historia de amor en las visitas que la actriz ha hecho en los últimos meses al programa que presenta su novio en TVE, 'La Revuelta'.

La última, cuando bromeó con la cantidad de relaciones sexuales que han mantenido en los últimos 30 días, preguntando si "dejar algo a medias" puntuaba algo, cuando acudió al late show para promocionar con Félix Gómez y Megan Montaner la nueva temporada de la serie que protagoniza, 'La caza'.

Y aunque en el terreno sentimental juegan al despiste y en clave de humor dan lugar a todo tipo de especulaciones sobre su vida íntima, en el económico no puede irles mejor. Y buena prueba de ello es que la pareja ha adquirido varias propiedades en Ávila; la última, hace dos meses, una vivienda unifamiliar de algo más de 300 metros cuadrados y en un terreno de más de 4.500, colindante a otro chalet y a un terreno que compraron juntos en 2024 y donde cada vez pasan más tiempo.

Compaginando a la perfección sus respectivas profesiones con su nueva vida en plena naturaleza, a apenas una hora de Madrid -donde se encuentra su base de operaciones en su día a día, ya que Broncano posee un ático de lujo en pleno centro de la capital- la pareja aprovecha sus escasos momentos libres para disfrutar de una de sus grandes pasiones, viajar.

Y tras disfrutar de una escapada exprés de fin de semana a una capital europea de la que no han revelado ningún detalle, hemos sorprendido a la enamorada pareja regresando a Madrid para retomar sus compromisos laborales. Con looks informales para pasar desapercibidos, y rostros de cansancio tras el viaje, Silvia y David han presumido de lo enamorados que están recorriendo la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas agarrados de la mano e intercambiando confidencias antes de coger un taxi para regresar a casa.

Después de 4 años de discreta relación, la pareja está completamente consolidada, aunque parece que en las cumbres de sus respectivas carreras, entre sus planes no está por el momento pasar por el altar o tener un hijo.