La caída de ceniza procedente del volcán Mayón afecta a 52 localidades en Filipinas

Un denso manto de ceniza procedente de la erupción del volcán Mayón ha afectado a 52 localidades de la región de Albáy, en el noreste de Filipinas, donde se ha restringido la movilidad y se están llevando a cabo operaciones de seguridad y labores de limpieza.

La Oficina de Protección contra Incendios se ha desplegado por las localidades afectadas en la región de Albáy tras una nueva erupción del volcán Mayón, conocido por sus erupciones frecuentes y flujos de lava, ceniza y gases peligrosos.

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Según el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, cerca de 1.500 familias se encuentran actualmente alojadas en centros de evacuación. Este sábado, una intensa lluvia de cenizas ha cubierto en gran parte varias localidades de la provincia de Albay, lo que ha provocado trastornos en el tráfico.

"Nuestros equipos ya están sobre el terreno, prestando asistencia y servicios de emergencia a las comunidades afectadas, al tiempo que se coordinan estrechamente con los organismos gubernamentales pertinentes y los consejos locales de gestión y reducción del riesgo de desastres", declaró el director de la Oficina de Protección contra Incendios, Achilles Santiago.

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Los equipos de respuesta permanecen posicionados y preparados para su despliegue, el cual parece inmediato, mientras las autoridades centrales continúan haciendo seguimiento de la situación de cerca. Mientras, el personal desplegado se encuentra prestando servicios de respuesta a emergencias, asistencia para la evacuación, operaciones de búsqueda y rescate, y otros servicios esenciales para "garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes afectados".

De esta manera, el pasado viernes el gobierno provincial de Albay estaba intensificando los esfuerzos de mitigación de desastres ante la inminente llegada de "El Niño", un fenómeno atmosférico que provoca un calentamiento en el Pacífico y que se espera que traiga períodos prolongados de sequía y ciclones más fuertes para finales de 2026.

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El jefe de la Oficina de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias de Albay, Óscar Robert Cristóbal, afirmó que la provincia se estaba preparando para los efectos de 'El Niño', además de la continua actividad del volcán Mayón.

"Puedo decir que estamos preparados. Por eso realizamos esta evaluación de riesgos previa al desastre, para que las agencias puedan compartir información y prepararse con anticipación, especialmente ante la alerta de El Niño", dijo Cristóbal en una entrevista recogida por la agencia oficial de noticias del Gobierno filipino.

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